بالفيديو.. شاهدوا لحظة إستهداف موقع إسرائيليّ قرب حولا الجنوبية

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط صاروخٍ في موقع العباد العسكري الإسرائيليّ عند حدود بلدة حولا - جنوب لبنان، اليوم الخميس.

بدوره، أفاد مراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب بأنّ طائرة مُسيرة إسرائيلية أغارت بصاروخين على أطراف بلدة حولا، فيما استهدفت مدفعية العدو الأطراف الشرقية والجنوبية للبلدة.

ويأتي هذا التطور الجديد وسط حالة من التوتر تشهدها المنطقة الجنوبية منذ ساعات الظهيرة إثر حدوث إشتباكات بين "حزب الله" والعدو الإسرائيلي لاسيما في بلدة عيتا الشعب.

وذكرت وسائل إعلام العدو أنّ صاروخاً مُضاداً للدروع أُطلق اليوم من الأراضي اللبنانية باتجاه بلدة زرعيت في الجليل الأخرى. كذلك، أفادت معلومات "لبنان24" عن استهداف أجهزة المراقبة والاتصالات التابعة للعدوّ في موقعيّ جل العلام وحانيتا.

بدوره، قال جيش العدوّ الإسرائيليّ إنه "تمّ رصدُ إطلاق 6 صواريخ في الجليل 5 منها سقطت في أماكن مفتوحة والسادس تم اعتراضه".

وفي إطارٍ آخر، أعلنت "كتائب القسام - لبنان"، اليوم، مسؤوليتها عن إطلاق رشقةٍ جديدة من الصواريخ مؤلفة من 30 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه مستوطنات إسرائيليّة عديدة أبرزها نهاريا، شلومي.

وأفادت مندوبة "لبنان24" عن إطلاق صواريخ من منطقة القليلة في صور باتجاه الأراضي المحتلة، فيما ذكرت المعلومات أن أعمدة الدخان إرتفعت من مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية بعدما تم إستهدافها بصواريخ موجّهة أطلقت من لبنان.

ورداً على استهداف مواقعها، قصفت إسرائيل علما الشعب والضهيرة وأطراف الناقورة ومروحين.