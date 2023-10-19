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لبنان

صاروخٌ مصدره لبنان يستهدفها.. هذا ما شهدته مستعمرة كريات شمونة!

Lebanon 24
19-10-2023 | 11:29
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ صاروخاً إنطلق من لبنان أصاب ساحة للسيارات تابعة لأحد المباني في مستوطنة كريات شمونة، اليوم الخميس.
وذكرت الصحيفة في تقريرٍ لها أنّ الحادثة أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروحٍ طفيفة. 
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