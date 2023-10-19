ترقبوا.. إليكم ما سيحصلُ في مطار بيروت

كتب وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر منصة "اكس": "مجلس الوزراء يوافق في جلسته اليوم على كامل مقترحات وخطة عمل وزارة الاشغال العامة والنقل الخاصة بتأمين استمرارية اعمال صيانة وتشغيل وتحديث الاجهزة والمستلزمات العائدة للمطار ولمعالجة كافة الثغرات الموجودة حالياً".

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