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لبنان

قصفٌ وتوتر الآن.. هذه آخر تطورات وضع الجنوب!

Lebanon 24
19-10-2023 | 12:42
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يشهدُ الجنوب الآن حالة من التوتر الشديد بعدما أقدمت طائرة مُسيّرة إسرائيلية على تنفيذ غارة بصاروخين على أحد بساتين منطقة الوزاني.

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كذلك، أفيد أيضاً عن إطلاق صاروخٍ جديد من الأراضي اللبنانية بإتجاه مُستعمرة المنارة الإسرائيلية، ما إستدعى رداً من جيش العدو عبر قصف أطراف بلدة بليدا وميس الجبل. 

وفي حولا، قام الجيش الإسرائيلي بقصف أطراف البلدة وذلك إثر إستهداف موقع العباد الإسرائيلي المحاذي للبلدة بصاروخٍ موجّه. 

ورداً على تلك العملية، أقدم جيش العدو على قصف أطراف البلدة بواسطة طائرة مسيرة وبالقذائف المدفعية، فيما قام أيضاً بإلقاء قنابل مضيئة في أجواء الموقع العسكريّ. 

وتزامناً مع التوتر القائم، ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ الجيش عثر على منصة صواريخ فارغة في خراج بلدة الماري - قضاء حاصبيا، وعمل على تفكيكها. 
 
 

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