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لبنان

هذا ما قرره مجلس الوزراء بشأن "سن التقاعد" في الجيش

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
19-10-2023 | 13:02
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علم "لبنان24" أن مجلس الوزراء كلّف الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون لرفع سن التقاعد سنة للعميد واللواء بالتوازي مع درس الحلول القانونية المُتاحة لملء الشواغر في المؤسسة العسكرية.
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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