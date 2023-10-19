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لبنان

ماذا أبلغ وزير الخارجية نظيره البرتغالي بشأن غزة؟

Lebanon 24
19-10-2023 | 13:37
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أبلغ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب نظيره البرتغالي جواو كرافينيو هاتفيا، مساء اليوم، بـ"ضرورة المساعدة والضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والاستفزازات وفك الحصار عن غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ومنها الغذاء والدواء، واحترام القانون الدولي وقانون الحرب".
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