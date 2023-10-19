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لبنان

بلدة لبنانية تفوز بـ"لقبٍ عالمي".. من هي؟

Lebanon 24
19-10-2023 | 13:45
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فازت بلدة دوما اللبنانية - قضاء البترون، بلقب إحدى أفضل القرى السياحية في العالم لعام 2023.
وأشارت وزارة السياحة في بيانٍ لها إلى أنها "كانت رشحت دوما إلى جانب 260 بلدة ترشحت من حول العالم"، لافتة إلى أنه "تمت تسمية القرى الفائزة خلال الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي انعقدت في سمرقند في أوزبكستان".
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وختمت الوزارة: "إنجاز جديد في السجل السياحي للبنان، بلدة دوما التي تملك تاريخاً عريقاً وتراثاً ثقافيا ومعمارياً مميزاً، على خارطة السياحة العالمية".
 
 
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