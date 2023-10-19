التوتر مستمر.. الجيش الإسرائيلي يُلقي قنابل مضيئة فوق بلداتٍ جنوبية

أقدَم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على إلقاء قنابل مُضيئة فوق مُستعمرة مسكاف عام شرق بلدة العديسة.



Advertisement كذلك، أفيد عن إلقاء قوات العدو قنابل مضيئة في سماء قرى القطاع الغربي، لا سيما فوق بلدات الضهيرة والبستان والزلوطية وعلما الشعب. كذلك، أفيد عن إلقاء قوات العدو قنابل مضيئة في سماء قرى القطاع الغربي، لا سيما فوق بلدات الضهيرة والبستان والزلوطية وعلما الشعب.



وتأتي تلك الخطوة الإسرائيليّة في ظل توتر يسيطر على المنطقة الجنوبية من ساعات الظهر، وبعد إقدام طائرة طائرة مُسيّرة إسرائيلية على تنفيذ غارة بصاروخين على أحد بساتين منطقة الوزاني.



وخلال ساعات المساء، أفيد عن إطلاق صاروخٍ جديد من الأراضي اللبنانية بإتجاه مُستعمرة المنارة الإسرائيلية، ما إستدعى رداً من جيش العدو عبر قصف أطراف بلدة بليدا وميس الجبل.



وفي حولا، قام الجيش الإسرائيلي بقصف أطراف البلدة وذلك إثر إستهداف موقع العباد الإسرائيلي المحاذي للبلدة بصاروخٍ موجّه.



ورداً على تلك العملية، أقدم جيش العدو على قصف أطراف البلدة بواسطة طائرة مسيرة وبالقذائف المدفعية، فيما قام أيضاً بإلقاء قنابل مضيئة في أجواء الموقع العسكريّ.



وتزامناً مع التوتر القائم، ذكرت قناة الـ"LBCI" أنّ الجيش عثر على منصة صواريخ فارغة في خراج بلدة الماري - قضاء حاصبيا، وعمل على تفكيكها.