أمرٌ خطير في الجنوب.. الجيش الإسرائيلي يُحاصر صحافيين ومعلومات عن جرحى!

أفادت قناة "الميادين"، اليوم الخميس، بأنّ الجيش الإسرائيلي حاصر 6 صحافيين غير معروفي الجنسية و3 مدنيين لبنانيين بالقرب من تلّة العباد عند حدود بلدة حولا، جنوب لبنان.

Advertisement



وقالت القناة إنّه من بين المحاصرين اللبنانيين جريحان، فيما من المرجح أن يكون الثالث قد استُشهد بالقرب من تلة العباد.



وأشارت "الميادين" إلى أن الجانب اللبناني يُجري إتصالاتٍ مع قوات الطوارئ الدولية للضغط على إسرائيل للسماح لسيارات الإسعاف لنقل المحاصرين.



من جهتها، ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" أنّ جنود جيش العدو يُطلقون النار في محيط المكان الذي يتواجد فيه الصحافيون والمدنيون لمنع مغادرتهم.