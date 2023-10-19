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لبنان

بيانٌ جديد من "حزب الله".. عملية جديدة إستهدفت هذا الموقع!

Lebanon 24
19-10-2023 | 14:42
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أصدر "حزب الله" بياناً، مساء اليوم الخميس، أعلن فيه أن مقاتليه إستهدفوا عصر اليوم تحصينات موقع العباد بالأسلحة المناسبة.
 
وكان الحزبُ أصدر في أوقاتٍ سابقة اليوم بيانين أعلن فيهما إستهداف عدد من المواقع الإسرائيلية وهي: المنارة، جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد ‏البستان.
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