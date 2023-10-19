بيانٌ جديد من "حزب الله".. عملية جديدة إستهدفت هذا الموقع!

أصدر "حزب الله" بياناً، مساء اليوم الخميس، أعلن فيه أن مقاتليه إستهدفوا عصر اليوم تحصينات موقع العباد بالأسلحة المناسبة.



Advertisement وكان الحزبُ أصدر في أوقاتٍ سابقة اليوم بيانين أعلن فيهما إستهداف عدد من المواقع الإسرائيلية وهي: المنارة، جل العلام، البحري، زرعيت، وثكنة شوميرا وبرج مراقبة في حبد ‏البستان.