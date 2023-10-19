آخر معلومة عن الصحافيين المُحاصرين في الجنوب.. من تحرّك لإنقاذهم؟

علم "لبنان24" أنّه تمّ فك حصار الصحافيين الذين طوّقهم الجيش الإسرائيلي في محيط موقع العباد قبالة بلدة حولا الجنوبية، مساء اليوم الخميس.

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وأشارت المعلومات إلى أن قوّة من الجيش اللبناني توجهت إلى محيط الموقع الإسرائيلي، وتمكنت من إنقاذ الصحافيين العالقين هناك، وقد تبين أنهم أجانب.

إلى ذلك، قال موقع "الشرق للأخبار" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية إن "اشتباكاً حصل في جنوب لبنان مع قوات إسرائيلية أسفرَ عن مقتل صحفيّ إيراني".

وكانت قناة "الميادين" أفادت بأنّ جيش العدو حاصر 6 صحافيين غير معروفي الجنسية و3 مدنيين لبنانيين بالقرب من تلّة العباد عند حدود بلدة حولا، جنوب لبنان.

وقالت القناة إنّه من بين المحاصرين اللبنانيين جريحان، فيما من المرجح أن يكون الثالث قد استُشهد بالقرب من تلة العباد.

وأشارت "الميادين" إلى أن الجانب اللبناني أجرى إتصالاتٍ مع قوات الطوارئ الدولية للضغط على إسرائيل للسماح لسيارات الإسعاف لنقل المحاصرين.