معلوماتٌ يكشفها تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله".. هذه أبرز أسلحته!

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وأشار التقرير الذي ترجمهُإلى أنَّ أساليب الهجوم التي يتبعها "حزب الله" مُثيرة للإعجاب للغاية، كاشفاً أنّ "هناك كمية ضخمة من الصواريخ لدى حزب الله يتراوح عددها بين 150 و 200 ألف صاروخ فضلاً عن منظومات PZMR وقذائف صاروخية، منها مئات الصواريخ الدقيقة للغاية والعالية التدمير".ولفت التقرير إلى أنه أثناء حدوث أي حربٍ أو صراع، سوف يتطلب من الجيش الإسرائيليّ تحويل أنظمة الدفاع المضادة لديه لتوفير الحماية للبنية التحتية المدنية والعسكرية، وأردف: "الحزب في لبنان يمتلك المئات من صواريخ فتح 110 التي تحملُ حوالى 500 كلغ من المتفجرات، كما أن تلك المقذوفات مجهزة بآليات ملاحة دقيقة تعتمدُ على نظام تحديد المواقع العالمي GPS، كما أنها تتمتع بدقة كبيرة وقدرة تدميرية عالية".وتابع: "كذلك، فإنّ الحزب مجهزٌ أيضاً بصواريخ أرض جو من طراز C802 العالية الجودة مصنوعة في الصين وياخونت المصنوعة في روسيا، وصواريخ كورنيت المتطورة والمحسنة المضادة للدبابات، كما أن لديه صواريخ مضادة للطائرات من طراز SA-17. مع هذا، يمتلك الحزب قوة قتالية مجهزة بطائرات بدون طيار، معظمها منتجة ذاتيًا لمهام هجومية واستخباراتية على مدى يصل إلى 400 كيلومتر، فضلاً عن مئات الطائرات من دون طيار لمختلف المهام التكتيكية. علاوة على ذلك، هناك قدرات إضافية في البعد الرقمي والكهروضوئي".وختم التقرير: "كل ذلك يتطلب منا تركيز انتباهنا وزيادة المراقبة واليقظة المستمرة ضد نوايا حزب الله، وخصوصاً في هذه الفترة".