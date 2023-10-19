Advertisement

لبنان

معلوماتٌ يكشفها تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله".. هذه أبرز أسلحته!

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-10-2023 | 15:19
A-
A+
Doc-P-1120249-638333508393060074.jpg
Doc-P-1120249-638333508393060074.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال تقريرٌ جديد نشره معهد الأمن القومي الإسرائيلي إنّ "حزب الله في لبنان مُجهّز بالعديد من الأسلحة ذات القوّة التدميرية الكبيرة"، وأضاف: "تتكوّن هذه القوة من جنود نظاميين وجنود إحتياط، ويُتراوح عدد جنودها بين 50 و 100 ألف مُقاتل. كذلك، تضمّ هذه القوة ما يُعرف بوحدة الرضوان، وهي وحدة كومومندوس نالت خبرة قتالية عالية إثر الحرب السورية، وتضمُّ نحو 2500 مقاتل أو أكثر". 
Advertisement

وأشار التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى أنَّ أساليب الهجوم التي يتبعها "حزب الله" مُثيرة للإعجاب للغاية، كاشفاً أنّ "هناك كمية ضخمة من الصواريخ لدى حزب الله يتراوح عددها بين 150 و 200 ألف صاروخ فضلاً عن منظومات PZMR وقذائف صاروخية، منها مئات الصواريخ الدقيقة للغاية والعالية التدمير".

ولفت التقرير إلى أنه أثناء حدوث أي حربٍ أو صراع، سوف يتطلب من الجيش الإسرائيليّ تحويل أنظمة الدفاع المضادة لديه لتوفير الحماية للبنية التحتية المدنية والعسكرية، وأردف: "الحزب في لبنان يمتلك المئات من صواريخ فتح 110 التي تحملُ حوالى 500 كلغ من المتفجرات، كما أن تلك المقذوفات مجهزة بآليات ملاحة دقيقة تعتمدُ على نظام تحديد المواقع العالمي GPS، كما أنها تتمتع بدقة كبيرة وقدرة تدميرية عالية". 

وتابع: "كذلك، فإنّ الحزب مجهزٌ أيضاً بصواريخ أرض جو من طراز C802 العالية الجودة مصنوعة في الصين وياخونت المصنوعة في روسيا، وصواريخ كورنيت المتطورة والمحسنة المضادة للدبابات، كما أن لديه صواريخ مضادة للطائرات من طراز SA-17. مع هذا، يمتلك الحزب قوة قتالية مجهزة بطائرات بدون طيار، معظمها منتجة ذاتيًا لمهام هجومية واستخباراتية على مدى يصل إلى 400 كيلومتر، فضلاً عن مئات الطائرات من دون طيار لمختلف المهام التكتيكية. علاوة على ذلك، هناك قدرات إضافية في البعد الرقمي والكهروضوئي".

وختم التقرير: "كل ذلك يتطلب منا تركيز انتباهنا وزيادة المراقبة واليقظة المستمرة ضد نوايا حزب الله، وخصوصاً في هذه الفترة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:00 | 2023-10-19
16:57 | 2023-10-19
16:55 | 2023-10-19
16:38 | 2023-10-19
16:21 | 2023-10-19
16:17 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24