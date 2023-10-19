"شهيد" في الجنوب برصاص إسرائيلي.. ماذا قالت المعلومات عن هويته؟

نقل موقع "الشرق للأخبار" عن وسائل إعلام إسرائيليّة قولها إن إشتباكاً حصل في جنوب لبنان مع قوات إسرائيلية، أسفر عن مقتل صحافي إيراني.

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في المقابل، قال الموقع إنّ "الصحفي الذي قُتل بإشتباك جنوب لبنان، هو لبناني وليس إيراني"، مشيراً إلى أنّ "الصحفي الذي فارق الحياة هو مرشدٌ لصحفيين إيرانيين".

وتأتي تلك المعلومات بعد ورود أنباءٍ أفادت عن محاصرة جيش العدو الإسرائيلي لـ 6 صحافيين أجانب و3 مدنيين لبنانيين قرب موقع العباد الكائن قبالة بلدة حولا الجنوبية، مساء اليوم الخميس.

وأشارت المعلومات إلى أن قوّة من الجيش اللبناني توجهت إلى محيط الموقع الإسرائيلي، وتمكنت من إنقاذ الصحافيين والمدنيين العالقين هناك.

بدوره، قال مُراسل قناة "المنار" علي شعيب إنّ الحادثة التي وقعت أسفرت عن إستشهاد شخصٍ وإصابة آخر بجروح، مشيراً إلى أنّ عملية سحب الصحافيين من موقع محاصرتهم جرت عبر قوات "اليونيفيل" الدولية التي سلمتهم إلى الجانب اللبناني.