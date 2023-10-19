بعد أنباء عن محاصرته في الجنوب.. رسالة نارية من مراسل "المنار" للإسرائيليين!

نفى مراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب الأخبار التي زعمت وجوده ضمن الفريق الصحفي الذي حُوصر في محيط موقع العباد، وقال: "شكرا لكل عاطفتكم النبيلة، وللصهاينة الذين رقصوا فرحاً للشائعة: "قاعد على قلوبكن"، وسنوثق هزيمتكم و النصر الأتي حتماً".

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