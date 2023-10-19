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لبنان

بعد أنباء عن محاصرته في الجنوب.. رسالة نارية من مراسل "المنار" للإسرائيليين!

Lebanon 24
19-10-2023 | 15:34
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نفى مراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب الأخبار التي زعمت وجوده ضمن الفريق الصحفي الذي حُوصر في محيط موقع العباد، وقال: "شكرا لكل عاطفتكم النبيلة، وللصهاينة الذين رقصوا فرحاً للشائعة: "قاعد على قلوبكن"، وسنوثق هزيمتكم و النصر الأتي حتماً".
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علي شعيب

الجنوب

لبنان

إسرائيل

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