إلى "حزب الله".. نداءٌ من مسؤول بارزٍ في "حماس"

اعتبرَ رئيس حركة "حماس" بالخارج خالد مشعل، الخميس، إن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" ضد إسرائيل يوم 7 تشرين الأول، كان مغامرة مدروسة، وأضاف: "نعرف جيداً تبعات عمليتنا، ولدينا أسرى من الجنود الإسرائيليين ما يكفي للتفاوض على معتقلينا، وأبلغنا بعض الدول باستعدادنا لتسليم الأسرى المدنيين. نحن معنيون فقط بالأسرى العسكريين الإسرائيليين وسنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لدى إسرائيل".

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وفي حديثٍ عبر قناة "العربية"، نفى مشعل الكلام القائل عن أن "حماس" تستهدف المدنيين، مُطالباً العرب بـ"حماية غزة"، وأضاف: "نريد موقفاً عربياً إسلامياً يضغط على الغرب لوقف الحرب".