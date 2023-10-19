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لبنان

إلى "حزب الله".. نداءٌ من مسؤول بارزٍ في "حماس"

Lebanon 24
19-10-2023 | 15:48
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اعتبرَ رئيس حركة "حماس" بالخارج خالد مشعل، الخميس، إن عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" ضد إسرائيل يوم 7 تشرين الأول، كان مغامرة مدروسة، وأضاف: "نعرف جيداً تبعات عمليتنا، ولدينا أسرى من الجنود الإسرائيليين ما يكفي للتفاوض على معتقلينا، وأبلغنا بعض الدول باستعدادنا لتسليم الأسرى المدنيين. نحن معنيون فقط بالأسرى العسكريين الإسرائيليين وسنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لدى إسرائيل".
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وفي حديثٍ عبر قناة "العربية"، نفى مشعل الكلام القائل عن أن "حماس" تستهدف المدنيين، مُطالباً العرب بـ"حماية غزة"، وأضاف: "نريد موقفاً عربياً إسلامياً يضغط على الغرب لوقف الحرب". 
 
ولفت مشعل إلى "حزب الله" والإيرانيين قدموا السلاح والدعم لـ"حماس"، داعياً إياهم إلى تقديم المزيد، وقال: "إسرائيل تقول إنها ستقضي على حماس.. ولن تنجح. المعركة مع إسرائيل صعبة.. طالبان هزمت أميركا ونحن سنهزم إسرائيل، والدول التي وضعتنا على قوائم الإرهاب تتواصل معنا عبر طرف ثالث".
 
 

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