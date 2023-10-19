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لبنان
من "اليونيفيل".. أول تعليقٍ على حادثة محاصرة صحافيين في الجنوب
Lebanon 24
19-10-2023
|
16:00
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قال الناطق الرسمي بإسم اليونيفيل أندريا تيننتي إنّ "القوات المسلحة اللبنانية طلبت هذا المساء من اليونيفيل مساعدة 7 أفراد علقوا بالقرب من الخط الأزرق، على مقربة من قبر الشيخ عباد، خلال تبادل إطلاق نار كثيف عبر الخط الأزرق".
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وأشار تيننتي إلى أنّ "اليونيفيل اتصلت بالجيش الإسرائيلي وحثته على وقف إطلاق النار لتسهيل عملية الإنقاذ"، لافتاً إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي أوقف اطلاق النار، مما أتاح للجيش اللبناني إخراج الأفراد بنجاح من المنطقة".
وختم تيننتي: "للأسف، فإنّ أحد الأشخاص فقد حياته خلال هذا الحادث وتم إنقاذ الآخرين بنجاح".
وخلال ساعات المساء، أفيد عن محاصرة جيش العدو الإسرائيلي لـ 6 صحافيين أجانب و3 مدنيين لبنانيين قرب موقع العباد الكائن قبالة بلدة حولا الجنوبية، مساء اليوم الخميس.
وأشارت المعلومات إلى أن قوّة من الجيش اللبناني توجهت إلى محيط الموقع الإسرائيلي، وتمكنت من إنقاذ الصحافيين والمدنيين العالقين هناك.
بدوره، قال مُراسل قناة "المنار" علي شعيب إنّ الحادثة التي وقعت أسفرت عن إستشهاد شخصٍ وإصابة آخر بجروح، فيما نقل موقع "الشرق للأخبار" عن وسائل إعلام إسرائيليّة قولها إن إشتباكاً حصل في جنوب لبنان مع قوات إسرائيلية، أسفر عن مقتل صحافي إيراني.
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