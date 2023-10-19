من "اليونيفيل".. أول تعليقٍ على حادثة محاصرة صحافيين في الجنوب

وأشارت المعلومات إلى أن قوّة من الجيش اللبناني توجهت إلى محيط الموقع الإسرائيلي، وتمكنت من إنقاذ الصحافيين والمدنيين العالقين هناك.

بدوره، قال مُراسل قناة "المنار" علي شعيب إنّ الحادثة التي وقعت أسفرت عن إستشهاد شخصٍ وإصابة آخر بجروح، فيما نقل موقع "الشرق للأخبار" عن وسائل إعلام إسرائيليّة قولها إن إشتباكاً حصل في جنوب لبنان مع قوات إسرائيلية، أسفر عن مقتل صحافي إيراني.