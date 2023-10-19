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لبنان

إجراءٌ جديد بحق رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم.. ماذا تقرّر؟

Lebanon 24
19-10-2023 | 16:17
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قرّر مجلس الوزراء الموافقة على طلب رئيسة هيئة إدارة السّير هدى سلوم تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء وفقاً لرأي مجلس الخدمة المدنية. 
وجاء هذا الأمر بناء لطلبٍ بهذا الصدد قدمته سلوم في وقتٍ سابق.
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