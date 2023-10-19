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لبنان

تفاصيل خطة تحسين العمل في مطار بيروت.. إليكم بنودها

Lebanon 24
19-10-2023 | 16:21
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وافق مجلس الوزراء في جلسته، اليوم الخميس، على خطة وزارة الأشغال الخاصة بتحسين سير وإنتظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي. 
وإثر الجلسة، قال وزير الأشغال علي حمية: "بالنسبة لموضوع الحفاظ على حسن سير وانتظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، قامت وزارة الأشغال العامة والنقل بإعداد تقرير شامل حول الثغرات والأمور والمتطلبات التي كانت  بحاجة لموافقة مجلس الوزراء، وهي مؤلفة من 13 بندا، وتمت اليوم الموافقة عليها من قبل الحكومة اللبنانية، وسنعمل كخلية عمل مع مجلس الإنماء والاعمار والشركات الخاصة التي لديها عقود مع الدولة اللبنانية من حيث تحسين  انتظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. وخطط الطوارىء والخطة التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والنقل المتعلقة   بالجسور والطرقات، المرافىء التجارية الأربعة، صيدا، صور، بيروت وطرابلس، ومطار رفيق الحريري الدولي بيروت. وبالتالي في اي حدث، اي دولة في العالم تجهز نفسها  لتلافي أي مخاطر قد تحدث على البنى التحتية، وهذا الأمر لا يعني بأننا ذاهبون نحو السلبي أو الايجابي، بل  بالعكس، فقد اعددنا خطة في وزارة الأشغال لنتمكن من ان نكون على جهوزية كاملة من حيث الأمور الفنية والمتطلبات المالية التي نحن بحاجة الى موافقة مجلس الوزراء عليها، وبالتالي تم اليوم إقرار هذه الخطة من قبل مجلس الوزراء لتكون وزارة الأشغال جاهزة لأي تداعيات أو أي أمور من الممكن أن تهدد البنية التحتية لمرافقها المهمة".
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للإطلاع على على تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على الخطة.. إضغط هنا
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