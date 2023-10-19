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لبنان

يقطنون قرب لبنان.. رقمٌ هاتفي يفاجئ إسرائيليين وما طُلب منهم "أثار القلق"!

Lebanon 24
19-10-2023 | 16:38
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كشف تقريرٌ نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ بعض سكان مستوطنة كريات شمونة المحاذية للبنان، تلقّوا خلال الأيام الأخيرة إتصالات من الرقم الهاتفي 054-8873789، وقد قالت الجهة المتصلة إنها من قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية. 
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وأشار التقرير إلى أن المتصل حاول الحصول على تفاصيل عن السكان مثل عدد الأشخاص، كما سعى أيضاً مع المستوطنين للحصول على معلومات شخصية خاصة بهم. 
 
بدورها، قالت بلدية كريات شمونة إن "المتصلين قد يكونون عناصر معادية على ما يبدو"، داعية إلى عدم التفاعل مع تلك الإتصالات وإبلاغ الشرطة عنها فوراً. 
 
(ترجمة لبنان24)
 
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