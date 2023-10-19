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لبنان

الفاتيكان يوافق على إعلان البطريرك الدويهي طوباوياً

Lebanon 24
19-10-2023 | 16:57
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ثبت المؤتمر اللاهوتي الخاص بالدارسة وبالتصويت أعجوبة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي الاهدني.
 
وتم تثبيت أعجوبة الشفاعة والموافقة على إعلان البطريرك الدويهي طوباوياً على مذابح الكنيسة المارونية بانتظار قداسة البابا فرنسيس إعلان مرسوم التطويب وعيد المكرم الإهدني وتاريخ الإحتفال بالتطويب.
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وزف الخبر الأب بولس القزي من الفاتيكان وأعلن قرار تطويب البطريرك إسطفان الدويهي يوم 19 تشرين الأول 2023.
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