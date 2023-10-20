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لبنان

ليل حذر ومتوتر شهدته قرى القطاع الغربي.. وهذا ما حصل فجراً

Lebanon 24
20-10-2023 | 01:27
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لا يزال الهدوء الحذر يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان  يخرقه من حين لآخر تحليق شبه متواصل لطيران الاستطلاع الإسرائيلي فوق المناطق الحدودية في العرقوب حاصبيا ومرجعيون يتزامن مع تحليق مماثل فوق مزارع شبعا ومرتفعات الجولان، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" .
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بموازاة ذلك يكثف الجيش بالتنسيق مع قوات اليونيفيل من دورياتهما الراجلة والمؤللة على طول الخط الحدودي وخاصة مقابل مستعمرة المطلة المحاذية لسهل مرجعيون ومثلث الوزاني الخيام التي باتت كما العديد من مستعمرات الجليل القريبة من الحدود اللبنانية خالية من المستوطنين.

وكان تجدد القصف الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة على بلدات جنوبية، اذ استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي بلدة الضهيرة وأطراف يارين بالقذائف الفوسفورية، وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان 24".


وعاشت قرى القطاع الغربي ليلًا حذرا، تخلله اطلاق معادٍ لعدد من القنابل المضيئة فوق قرى الناقورة واللبونة والضهيرة وعلما الشعب، ولم يسجل سقوط قذائف حتى صباح اليوم.

كما لوحظت تحركات بحرية للعدو الاسرائيلي قبالة شاطئ الناقورة.


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