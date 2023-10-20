حزب الله يعلّق على اعتداء "اسرائيل" على صحافيين في الجنوب: لن يمر دون رد او ‏عقاب

دانت العلاقات الاعلامية في "حزب الله"، الجريمة الجديدة التي ارتكبتها "قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع العباد ضد الاعلاميين والتي ادت الى استشهاد احد المدنيين".
وقالت في بيان: "يواصل العدو الصهيوني سياسته الاجرامية في الاعتداء على المدنيين وعلى الصحافيين الذين يعملون في منطقة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. ان العلاقات الاعلامية في حزب الله تدين بشدة الجريمة الجديدة، وتعتبر ان هذا العدوان هو استكمال لجرائمه السابقة ضد الاعلاميين في لبنان وفلسطين بهدف منعهم من نقل الحقيقة وتغطية وتوثيق جرائمه الوحشية ضد المدنيين والابرياء".
وطالبت كل الموسسات الاعلامية والنقابات والجمعيات المهنية والانسانية بادانة هذه الجرائم، مضيفة: "نؤكد مجددًا ان قتل المدنيين والاعتداء على امن بلدنا لن يمر دون رد او عقاب".