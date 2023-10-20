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لبنان

حزب الله يعلّق على اعتداء "اسرائيل" على صحافيين في الجنوب: لن يمر دون رد او ‏عقاب

Lebanon 24
20-10-2023 | 00:17
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دانت العلاقات الاعلامية في "حزب الله"، الجريمة الجديدة التي ارتكبتها "قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع العباد ضد الاعلاميين والتي ادت الى استشهاد احد المدنيين".

وقالت في بيان: "يواصل العدو الصهيوني سياسته الاجرامية في الاعتداء على المدنيين وعلى الصحافيين ‏الذين يعملون في منطقة الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. ان العلاقات الاعلامية في حزب الله تدين بشدة الجريمة الجديدة، وتعتبر ان ‏هذا العدوان هو استكمال لجرائمه السابقة ضد الاعلاميين في لبنان وفلسطين بهدف منعهم ‏من نقل الحقيقة وتغطية وتوثيق جرائمه الوحشية ضد المدنيين والابرياء".

وطالبت كل الموسسات الاعلامية والنقابات والجمعيات المهنية والانسانية بادانة ‏هذه الجرائم، مضيفة: "نؤكد مجددًا ان قتل المدنيين والاعتداء على امن بلدنا لن يمر دون رد او ‏عقاب".‏

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