رسمياً.. الفاتيكان يوافق على ملف تثبيت أعجوبة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي (فيديو)

وافق مجمع اللاهوتيين في روما رسميا على ملف تثبيت أعجوبة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي .



وفي التفاصيل، انعقد المؤتمر اللاهوتي الخاص بالدارسة وبالتصويت لتثبيت اعجوبة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي في سبيل تطويبه، وتم تثبيت اعجوبة الشفاء والشفاعة.



كما تمّت الموافقة على "مسيرة" اعلان المكرّم البطريرك الدويهي "طوباويًا" جديداً على مذابح الكنيسة المارونية، بانتظار قرار قداسة البابا فرنسيس، وإعلان مرسوم التطويب وعيد المكرم اسطفان الدويهي، وتاريخ الإحتفال بالتطويب بعد مرور الملف على مجمع الكرادلة.



وقد زف الخبر الأب بولس القزي من الفاتيكان قائلاً بأن يوم 19 تشرين الأول 2023 هو "يوم تاريخي".

المجمع اللاهوتي في الفاتيكان يثبّت إعجوبة الشفاء للمكرّم البطريرك الماروني إسطفان الدويهي



🤲🤲🙏🙏 pic.twitter.com/Qk4Oi2Ykib — Carla-Haddad (@ElycarlaH) October 19, 2023 Advertisement