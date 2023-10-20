رسمياً.. الفاتيكان يوافق على ملف تثبيت أعجوبة المكرّم البطريرك اسطفان الدويهي (فيديو)

المجمع اللاهوتي في الفاتيكان يثبّت إعجوبة الشفاء للمكرّم البطريرك الماروني إسطفان الدويهي
🤲🤲🙏🙏 pic.twitter.com/Qk4Oi2Ykib
— Carla-Haddad (@ElycarlaH) October 19, 2023
المجمع اللاهوتي في الفاتيكان يثبّت إعجوبة الشفاء للمكرّم البطريرك الماروني إسطفان الدويهي
🤲🤲🙏🙏 pic.twitter.com/Qk4Oi2Ykib
أجراس كنيسة زغرتا تقرع فرحا"
المجمع اللاهوتي في الفاتيكان يثبت أعجوبة الشفاء المكرم البطريرك أسطفان الدويهي
مبروك البطريرك الدويهي طوباويا" pic.twitter.com/8m5CxPKuf4
— Beirut007 (@beirut_007) October 19, 2023
أجراس كنيسة زغرتا تقرع فرحا"
المجمع اللاهوتي في الفاتيكان يثبت أعجوبة الشفاء المكرم البطريرك أسطفان الدويهي
مبروك البطريرك الدويهي طوباويا" pic.twitter.com/8m5CxPKuf4