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لبنان
ميقاتي يكثف اتصالاته الديبلوماسية لابعاد الحرب عن لبنان.. تحذيرات الدول لرعاياها "ليست مؤشرا"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-10-2023
|
01:00
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يكثف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية لابعاد النيران المشتعلة في غزة عن لبنان في موازاة استنفار الوزارات والاجهزة المعنية لبلورة خطة طوارئ عملانية في حال اندلاع الحرب.
وآخر هذه الاتصالات جرى قبل بدء جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر امس من قبل الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس الموجود في القاهرة والذي وضعه في اجواء الاتصالات الجارية واعدا باستمرار السعي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية.
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ومن المقرر ان يلتقي رئيس الحكومة عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي تقوم بجولة في المنطقة تشمل أيضاً الأردن وإسرائيل.
كما سيلتقي قبل الظهر مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلة ورؤساء بلديات المنطقة الذين سيبحثون معه الوضع في المنطقة والاعتداءات الاسرائيلية المستمرة عليها.
وفي سياق متصل، كان لافتاً ان عددا لا بأس به من الدول الغربية والعربية حذر رعاياه ودعاهم الى مغادرة لبنان، الامر الذي اثار الكثير من المخاوف بشأن امكان الذهاب الى حرب مدمرة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن معظم هذه التحذيرات او الدعوات هي احترازية وتأتي بعد فشل الديبلوماسية الغربية من الحصول على اجوبة من "حزب الله" او ضمانات بعدم الذهاب الى الحرب.
وتقول المصادر ان الواقع الامني الذي يعتبر متدهورا جنوباً، لا يشي بقرب الذهاب الى حرب كبرى بشكل سريع ومفاجئ، لذلك فإن دعوات الدول لرعاياها بمغادرة لبنان، مجرد خطوة روتينية.
المصدر: لبنان 24
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