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لبنان
تطورات المنطقة.. هل بدأ تنفيذ التهديد الايراني؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-10-2023
|
01:15
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حصلت في الساعات الماضية تطورات عسكرية كبرى لها دلالات واسعة، فقد تم اعتراض صواريخ ومسيّرات يمنية تتجه نحو اسرائيل، وكذلك استهدفت الفصائل العراقية قواعد عسكرية اميركية وهذا ما حصل ايضا في سوريا ما ادى الى مقتل ثلاثة جنود اميركيين.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن ما حصل هو رسالة واضحة بالتوازي مع التصعيد العسكري من جنوب لبنان، وانعكاس للقرار الذي اعلن عنه وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان.
وترى المصادر أن ما بدأ من عملية اشتباك في المنطقة لن يتوقف، بل سيتصاعد كما يحصل في جبهة جنوب لبنان، مما يعني ان المنطقة باتت على حافة الانزلاق نحو حرب كبرى وشاملة.
المصدر: لبنان 24
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