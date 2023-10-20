Advertisement

لبنان

تطورات المنطقة.. هل بدأ تنفيذ التهديد الايراني؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-10-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1120357-638333862033231235.jpg
Doc-P-1120357-638333862033231235.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حصلت في الساعات الماضية تطورات عسكرية كبرى لها دلالات واسعة، فقد تم اعتراض صواريخ ومسيّرات يمنية تتجه نحو اسرائيل، وكذلك استهدفت الفصائل العراقية قواعد عسكرية اميركية وهذا ما حصل ايضا في سوريا ما ادى الى مقتل ثلاثة جنود اميركيين.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة فإن ما حصل هو رسالة واضحة بالتوازي مع التصعيد العسكري من جنوب لبنان، وانعكاس للقرار الذي اعلن عنه وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان.
وترى المصادر أن ما بدأ من عملية اشتباك في المنطقة لن يتوقف، بل سيتصاعد كما يحصل في جبهة جنوب لبنان، مما يعني ان المنطقة باتت على حافة الانزلاق نحو حرب كبرى وشاملة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2023-10-20
02:26 | 2023-10-20
02:20 | 2023-10-20
02:15 | 2023-10-20
02:00 | 2023-10-20
01:45 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24