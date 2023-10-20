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لبنان
"العتبُ" يطالُ "حماس" في لبنان.. تصريحٌ يثير بلبلة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-10-2023
|
01:30
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برز حديث عن وجود عتبٍ لدى أطراف مقربة من "حزب الله" على حركة "حماس" وتحديداً بعد تصريح أدلى به رئيسها في الخارج خالد مشعل قبل أيام واعتبر فيه أنَّ "المعركة القائمة في غزة تتطلبُ جهوداً أكبر من حزب الله، وأن ما يجري لا بأس به لكنه غير كافٍ".
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وبحسب المصادر، فإنَّ "العتب" كان مباشراً تجاه "حماس" باعتبارِ أنَّ ما قيلَ "ليس مُنصفاً"، خصوصاً أن الحركة تعلم تماماً ظروف "حزب الله" كما أنها تعي كيف أراد الأخير التحرُّك ميدانياً وعسكرياً دعماً لغزة.
وفي إطار تصحيح ما حصل، جاء كلامُ مشعل يوم أمس لتعديل المسار مع الحزب، حينما قال إنّ الأخير دعم "حماس" بالسلاح، وبالتالي فإن الأخيرة بحاجةٍ إلى المزيد.
المصدر: لبنان 24
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