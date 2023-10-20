هذا ما قررته احزاب وفاعليات المتن بعد "التخريب والشغب في عوكر"

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أبلغت أحزاب وفعاليات أساسية في المتن الشمالي وخاصةً ساحل المتن الأجهزة الأمنية أنه من غير المقبول إطلاقاً ما حصل في اليومين الماضيين من تخريبٍ وإعتداء على الأملاك الخاصة والعامة في أثناء التظاهرات نحو السفارة الاميركية في عوكر تضامناً مع غزة، مؤكدين أن خسائر أصحاب الملك والمحال التجارية وحتى الشقق السكنية والسيارات وصلت الى حوالى مليون دولار من دون معرفة من سيعوض على هؤلاء. كما أن أعمال الشغب طالت الأوتوستراد الدولي ووصلت الى حد "التشليح والبلطجة" على المارة.كما أبلغت هذه الأحزاب والبلديات الأجهزة الأمنية أنها لن تسمح أبداً بتكرار هذه المشاهد، وأنه "مش كل مرة بتسلم الجرة"، ويبدو أنها أخذت تعهدا بألا تتكرر أعمال التخريب أبداً وإلا يتكون ردة فعل أبناء المنطقة غير محسوبة.