حواجز لهؤلاء على طرقات الجنوب.. "إرتدوا شارات عسكرية"

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بدأت أطرافٌ فلسطينية عديدة في لبنان بجمع تبرّعات لأطفال وأهالي غزة، وذلك من خلال تشكيلِ حواجز عبر الطرقات في عدد من مناطق الجنوب.وضمّت تلك الحواجز أطفالاً صغاراً ارتدوا على رؤوسهم شارات "كتائب القسام" وملابس عسكرية، في إشارة رمزية إلى تضامنهم مع المقاومة الفلسطينية وتكريس الدعم المُطلق لها في مواجهتها ضدّ إسرائيل.