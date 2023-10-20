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لبنان

"إسرائيل" تخلي "كريات شمونة" القريبة من الحدود اللبنانية.. هذه تفاصيل الخطة

Lebanon 24
20-10-2023 | 01:35
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وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، على خطة إجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.
 
 
وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي بأنه سيتم إخلاء كريات شمونة.
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وجاء في البيان: "أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع (NEMA) والجيش الإسرائيلي عن إجلاء سكان مدينة كريات شمونة الشمالية إلى دور الضيافة التي تدعمها الدولة. وقد تمت الموافقة على تنفيذ البرنامج من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت. وأخطرت القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي رئيس بلدية كريات شمونة قبل قليل. وستتم قيادة البرنامج من قبل البلدية المحلية ووزارة السياحة ووزارة الدفاع".
 
 
يأتي هذا في أعقاب تصاعد الخوف على الحدود الشمالية، منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 تشرين الأول.
 
وأدى هذا إلى تشتيت التجمعات السكانية الإسرائيلية القريبة من تلك الحدود.

وكان 3 جنود إسرائيليين على الأقل قتلوا باستهدف "حزب الله" مواقع عسكرية إسرائيلية ودبابات، كما دمر معدات مراقبة، بحسب مقاطع فيديو نشرها.
 
 وقبل يومين، قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، بما في ذلك في بلدة كريات شمونة، للتحذير من احتمال سقوط صواريخ.

وفي وقت سابق، أمرت إسرائيل بإخلاء 28 قرية قريبة من لبنان، مما اضطر عائلات كثيرة للإقامة في منتجعات سياحية بعيد عن تلك الحدود. (سكاي نيوز + روسيا اليوم)
 
 

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