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لبنان

لمن لديه باسبور لبناني.. إليك هذا الخبر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-10-2023 | 03:15
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تحدث مواطنون لبنانيون دخلوا سوريا مؤخراً عن تسهيلاتٍ يحظى بها الأشخاص الذين يحملون جواز سفرٍ لبناني وذلك في حال قرروا زيارة دمشق بواسطته.
وبحسب المعلومات، فإنّ حملة جواز السفر يمرّون بسهولة على الحواجز الأمنية عند الحدود أكثر من غيرهم، إلا أن بعض المسافرين لا يفضلون هذا الأمر رغم أهميته وذلك بسبب عدم رغبتهم في "تختيم" جوازات سفرهم بـ"فيزا" سورية يمكن أن تؤثر عليهم في دول أخرى.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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