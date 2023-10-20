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لبنان

إنخفاضٌ في أسعار المحروقات... كيف أصبحت؟

Lebanon 24
20-10-2023 | 02:26
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سجّل جدول أسعار المحروقات انخفاضاَ بـ26000 ليرة على سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وبـ24000 ليرة على سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان كما انخفض سعر صفيحة المازوت 1000 ليرة أما سعر قارورة الغاز فبقى على حاله.
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وأتت الأسعار على الشكل التالي:


- بنزين 95 أوكتان: 1597000 ليرة

- بنزين 98 أوكتان: 1637000 ليرة

- مازوت:1707000ليرة

- غاز: 970000 ليرة

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