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لبنان

إعادة العمل ببطاقة Visa Card في هذه المحطات والبنزين متوفّر "حسب التطورات"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-10-2023 | 02:30
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تلقي الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة بثقلها على لبنان وتفاقم من حدّة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ تشرين الاول 2019. وتتزايد المخاوف اليوم من أن تفرض إسرائيل حصارًا بحريًا وجويًا على لبنان كما حدث عام 2006 إذا اندلعت حرب بين اسرائيل وبين "حزب الله"، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى فقدان المواطن اللبناني احتياجاته الأساسية مثل الغذاء والدواء والمحروقات.
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وفي حديث خاص لـ"لبنان 24"، أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، ان "مادة البنزين متوفرة حتى الان، ولكن في حال حدوث حرب سوف نعيش كل يوم بيومه حسب ما يحدث من تطورات في البلد".
 
 
وعن اعادة العمل ببطاقة "الفيزا كارت"، أشار أبو شقرا الى أنه تمت اعادة العمل ببطاقة "الفيزا كارت"، في بعض فروع محطات "كورال" في الجية والدامور وطرابلس وبيروت، من دون أي عمولة، بهدف تسهيل أمور المواطنين".
 
 
يشار الى أن أسعار المحروقات انخفضت اليوم الجمعة، بحيث سجّل جدول أسعار المحروقات انخفاضاَ بـ 26000 ليرة على سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان وبـ 24000 ليرة على سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان كما انخفض سعر صفيحة المازوت 1000 ليرة أما سعر قارورة الغاز فبقى على حاله.


وأتت الأسعار على الشكل التالي:


- بنزين 95 أوكتان: 1597000 ليرة

- بنزين 98 أوكتان: 1637000 ليرة

- مازوت:1707000ليرة

- غاز: 970000 ليرة
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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