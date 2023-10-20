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لبنان

على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

Lebanon 24
20-10-2023 | 02:54
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افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة صباح اليوم على تسعيرة تتراوح ما بين 89550 و89850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة عينها التي أقفل عليها يوم أمس. 
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