على أي تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟

افتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة صباح اليوم على تسعيرة تتراوح ما بين 89550 و89850 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ، وهي التسعيرة عينها التي أقفل عليها يوم أمس.



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