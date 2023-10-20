الجيش الإسرائيلي: استهدفنا بنى تحتية تابعة لحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على إطلاق صواريخ.



يأتي ذلك فيما أعلن الجيش اللبناني في بيان، مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف إسرائيلي لفريق إعلامي جنوب لبنان، فيما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن تل أبيب أعلنت خطة لإجلاء سكان بلدة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.

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وبالتزامن، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن أمرا صدر بإجلاء سكان مدينة كريات شمونة الحدودية مع لبنان. وأوضحت الوزارة عبر منصة "إكس"، أنه تقرر نقل سكان المدينة إلى "منازل استضافة مدعومة من الدولة"، مشيرة إلى أن وزير الدفاع يوآف غالانت وافق على الإخلاء. وأضافت أن عمدة كريات شمونة أُبلغ بالأمر. (العربية)