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لبنان

بالجرم المشهود.. إلقاء القبض على مروّجَي مخدّرات وهذا ما ضُبط بحوزتهما

Lebanon 24
20-10-2023 | 03:25
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

بنتيجة المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخصين مجهولَين، على متن دراجة آليّة لون أسود، بترويج مواد مخدّرة في محلّة طريق صيدا القديمة.
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على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المشتبه فيهما وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكنت من تحديد هويّتَيهما، وهما المدعوان:

- و. م. (مواليد عام ٢٠٠٣، لبناني)

- ع. م. (مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)

بتاريخ 11-10-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريّات الشّعبة، بالجرم المشهود، في محلّة طريق صيدا القديمة، في أثناء قيامهما بترويج المخدّرات على متن الدّراجة المذكورة، تمّ ضبطها.

بتفتيشهما والدّراجة، تم ضبط كميّة من الكوكايين وباز الكوكايين مقسّمة في علبٍ وطبّات بلاستيكيّة.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدّرات على مسلك طريق صيدا القديمة، الحدت، وبعبدا والمناطق المحيطة، وذلك على متن الدراجة التي ضبطت بحوزتهما. وأنّهما استلما الدّراجة والمخدّرات من أحد الأشخاص لترويجها مقابل مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية. كذلك، اعترفا بتعاطي المخدّرات.

تم حجز الدّراجة عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّهما وأودعا والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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