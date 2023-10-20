بو حبيب: اذا أصيب الشرق الاوسط بالبرد ستتنتقل العدوى الى أوروبا

قال وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب خلال لقائه السفير البلجيكي في لبنان كوين فرفاك: "اذا أصيب الشرق الاوسط بالبرد ستتنتقل العدوى الى أوروبا".

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