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لبنان

اوكرانيا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان

Lebanon 24
20-10-2023 | 04:28
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صدر عن سفارة أوكرانيا البيان الآتي:
"نظرًا إلى تدهور الوضع الأمني في الجمهورية اللبنانية، توصي سفارة أوكرانيا في لبنان الأوكرانيين بالامتناع عن القيام بأي رحلات إلى لبنان حتى يستقر الوضع الأمني، والمواطنين الذين ما زالوا موجودين في لبنان إلى مغادرة أراضيه.
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كما توصي سفارة أوكرانيا المواطنين الذين قرروا البقاء في لبنان بتجنب أماكن التجمعات الجماهيرية، وعدم المشاركة في التظاهرات، والالتزام الصارم للإجراءات الأمنية وقواعد إقامة الأجانب في الدولة، والامتثال للمتطلبات القانونية لوكالات إنفاذ القانون، ومراقبة إخطارات السلطات المحلية حول تطور الوضع، وعدم مغادرة أماكن الإقامة إلا عند الضرورة القصوى، وحمل المستندات التي تثبت الهوية بشكل دائم، والتفكير أيضًا في إمكان تقصير مدة الإقامة في البلاد.
 أثناء إقامتهم في لبنان، يُنصح مواطنو أوكرانيا أيضًا بالامتناع عن السفر إلى المناطق التالية: المناطق المتاخمة للحدود السورية، المناطق المتاخمة للحدود الإسرائيلية جنوب نهر الليطاني، مخيمات اللاجئين في نهر البارد والبداوي (قرب طرابلس)، وعين الحلوة والمية ومية (قرب صيدا)، سهل البقاع، ضاحية بيروت الجنوبية، مدن صيدا وصور وطرابلس.
في حال حدوث حالة طارئة تشكل تهديدًا للحياة والصحة، نوصي مواطني أوكرانيا بالاتصال فورًا بالسفارة في الجمهورية اللبنانية على رقم الهاتف 9615921668+، عنوان البريد الإلكتروني: emb_lb@mfa. gov.ua، أو على "الخط الساخن" التابع لوزارة الخارجية الأوكرانية على مدار 24 ساعة: +38-044-238-16-57، عنوان البريد الإلكتروني cons_or@mfa.gov.ua". 
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