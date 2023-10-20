هولندا تحذّر مواطنيها من السفر إلى لبنان

أفادت وكالة روينرز للأنباء أن الحكومة الهولندية حذّرت مواطنيها، اليوم الجمعة، من السفر إلى لبنان.



Advertisement وتأتي هذه التحذيرات تخوفًا من تطور الصراع على الحدود الجنوبية اللبنانية والقصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.