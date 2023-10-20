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لبنان

هولندا تحذّر مواطنيها من السفر إلى لبنان

Lebanon 24
20-10-2023 | 04:45
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أفادت وكالة روينرز للأنباء أن الحكومة الهولندية حذّرت مواطنيها، اليوم الجمعة، من السفر إلى لبنان. 
 
وتأتي هذه التحذيرات تخوفًا من تطور الصراع على الحدود الجنوبية اللبنانية والقصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي. 
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