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لبنان
هولندا تحذّر مواطنيها من السفر إلى لبنان
Lebanon 24
20-10-2023
|
04:45
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أفادت وكالة روينرز للأنباء أن الحكومة الهولندية حذّرت مواطنيها، اليوم الجمعة، من السفر إلى لبنان.
وتأتي هذه التحذيرات تخوفًا من تطور الصراع على الحدود الجنوبية اللبنانية والقصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.
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Lebanon 24
الحوت لـmtv: في الـ2006 قُصف المطار وكانت هناك 6 طائرات عالقة في لبنان واستطعنا من خلال اتصالات قمنا بها أن يتم التواصل مع الإسرائيليين لإعطائنا هامشاً من الوقت لإجلاء الطائرات ولكن اليوم الوضع مختلف ومتعلّق بالتأمين
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