"يا يسوع"... المرتضى: أما آن أوان أن تأتي لتخلّصنا؟

دَعُوا الأطفال يَأْتُونَ إِلَيَّ ...لأَنَّ لِمِثْلِ هؤُلاَءِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ»." (مت 19: 14).
سيّدي يا يسوع، ها هم يأتون اليك بالآلاف، وسوف يفرحون عندك بعد أن شلعت قلوبهم براثن الشيطان، لكن أما آن أوان ان تأتي انت اليهم لتخلّصهم وتخلّص ارضك المقدسة من دنس الانذال اعداء… pic.twitter.com/kShqdLt9nw
— القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) October 20, 2023
دَعُوا الأطفال يَأْتُونَ إِلَيَّ ...لأَنَّ لِمِثْلِ هؤُلاَءِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ»." (مت 19: 14).
سيّدي يا يسوع، ها هم يأتون اليك بالآلاف، وسوف يفرحون عندك بعد أن شلعت قلوبهم براثن الشيطان، لكن أما آن أوان ان تأتي انت اليهم لتخلّصهم وتخلّص ارضك المقدسة من دنس الانذال اعداء… pic.twitter.com/kShqdLt9nw