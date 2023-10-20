"يا يسوع"... المرتضى: أما آن أوان أن تأتي لتخلّصنا؟

كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر منصة "اكس": "دَعُوا الأطفال يَأْتُونَ إِلَيَّ ...لأَنَّ لِمِثْلِ هؤُلاَءِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ»." (مت 19: 14)."



واضاف: "سيّدي يا يسوع، ها هم الاطفال يأتون اليك بالآلاف، وسوف يفرحون عندك بعد أن شلعت براثن الشيطان قلوبهم، لكن أما آن أوان ان تأتي انت اليهم لتخلّصنا وتخلّص ارضك المقدسة من دنس الانذال اعداء الإنسانية!؟".

دَعُوا الأطفال يَأْتُونَ إِلَيَّ ...لأَنَّ لِمِثْلِ هؤُلاَءِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ»." (مت 19: 14).

سيّدي يا يسوع، ها هم يأتون اليك بالآلاف، وسوف يفرحون عندك بعد أن شلعت قلوبهم براثن الشيطان، لكن أما آن أوان ان تأتي انت اليهم لتخلّصهم وتخلّص ارضك المقدسة من دنس الانذال اعداء… pic.twitter.com/kShqdLt9nw — القاضي محمد وسام المرتضى وزير الثقافة (@JugeMMourtada) October 20, 2023 Advertisement