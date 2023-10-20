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لبنان

"يا يسوع"... المرتضى: أما آن أوان أن تأتي لتخلّصنا؟

Lebanon 24
20-10-2023 | 05:03
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 كتب وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى عبر منصة  "اكس": "دَعُوا الأطفال يَأْتُونَ إِلَيَّ ...لأَنَّ لِمِثْلِ هؤُلاَءِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ»." (مت 19: 14)."

واضاف: "سيّدي يا يسوع، ها هم الاطفال يأتون اليك بالآلاف، وسوف يفرحون عندك بعد أن شلعت براثن الشيطان قلوبهم، لكن أما آن أوان ان تأتي انت اليهم لتخلّصنا وتخلّص ارضك المقدسة من دنس الانذال اعداء الإنسانية!؟".
 
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