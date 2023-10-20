Advertisement

لبنان

لتلافي فرض غرامات على المكلفين... 3 قرارات جديدة من وزير المالية

Lebanon 24
20-10-2023 | 05:20
A-
A+
Doc-P-1120468-638334013112402807.jpg
Doc-P-1120468-638334013112402807.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل سلسلة قرارات تتعلق بتمديد مهل تصاريح وبيانات ضريبية وذلك لتلافي فرض غرامات على المكلفين بتجاوز المهل.
 
وجاء في القرار الأول :
Advertisement
" تمدد لغاية 31/10/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2023، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل. 
 
القرار الثاني:
" تمدد لغاية 31/10/2023 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها.
 
القرار الثالث: " تمدد لغاية 29/12/2023 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها".
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:36 | 2023-10-20
06:02 | 2023-10-20
03:00 | 2023-10-20
04:00 | 2023-10-20
07:43 | 2023-10-20
07:41 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24