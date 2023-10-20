Advertisement

لبنان

سلسلة لقاءات في السرايا.. ميقاتي: نقوم بالاتصالات لوقف العدوان الاسرائيلي وباعداد خطة عملانية للطوارئ في حال حصول مستجدات

Lebanon 24
20-10-2023 | 05:36
A-
A+
Doc-P-1120474-638334022053683267.PNG
Doc-P-1120474-638334022053683267.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي ووفد ضم رؤساء بلديات المنطقة قبل ظهر اليوم في السرايا.
وتناول البحث الوضع الامني في المنطقة ومعاناة الاهالي جراء العدوان الاسرائيلي على القرى والبلدات، إضافة الى بعض المطالب الخدماتية الملحة.
Advertisement
وفي خلال اللقاء نوّه رئيس الحكومة بصمود الاهالي في أرضهم رغم كل الصعوبات التي يعانون منها. وشدد على ان الحكومة تقوم بكل الاتصالات  الديبلوماسية والسياسية لمعالجة الاوضاع الراهنة ووقف العدوان الاسرائيلي، وبالتوازي فانها تقوم باعداد خطة عملانية للطوارئ في حال حصول اي مستجدات.
وأمل في "أن تنجح الضغوط التي تمارس على العدو الاسرائيلي في وقف العدوان على غزة  والانتهاكات الاسرائيلية المستمرة للاراضي اللبنانية".

واجتمع رئيس الحكومة مع المفوضين العامين للحكومة اللبنانية لـ" إكسبو الدوحة" المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود والمدير  العام لوزارة الاقتصاد والتجارة  محمد أبو حيدر. وجرى عرض للتحضيرات لاطلاق الجناح اللبناني في اكسبو الدوحة 2023 "صحراء خضراء بيئة افضل " وللبرامج والنشاطات التي ستعرض في الجناح اللبناني في خلال اشهر الاكسبو.
 
 
 
.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:02 | 2023-10-20
03:00 | 2023-10-20
04:00 | 2023-10-20
07:43 | 2023-10-20
07:41 | 2023-10-20
07:35 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24