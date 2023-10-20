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لبنان

اشتباكات داخل مستوطنة مرغليوت عند الحدود مع لبنان.. وتجدد القصف الاسرائيلي جنوبا

Lebanon 24
20-10-2023 | 06:02
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أفادت قناة 14 الاسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي يبحث عن مسلح داخل مستوطنة "مرغليوت" بعدما تسلل من لبنان وفتح النار تجاه القوات المتواجدة.
 
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن إصابة حارس أمن في المستوطنة في الجليل الأعلى جراء هجوم شخص مسلح. 
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من جانبها، أفادت قناة "العربية" أنّ مسلحا اجتاز الحدود وفتح النار على حارس بمستوطنة مارغليوت ثم انسحب، كما حصل اشتباك مسلح عن السياج الحدودي مع لبنان بالقرب من المستوطنة.
 
 
الى ذلك، قصف "حزب الله" مركزين للعدو الاسرائيلي - مركز فشكول ومركز الرمثة-  مقابل مزرعة بسطرة في مزارع شبعا. 
 
وكذلك استهدف رجال المقاومة الإسلامية موق الرمثا داخل مزارع شبعا خراج بلدة كفرشوبا بقصف صاروخي في ظل تحليق لطاىرة استطلاع نوع ام كا فوق قرى العرقوب.
 
 
يأتي ذلك تزامنا مع تجدد القصف الاسرائيلي المدفعي على كفرشوبا. كما افيد عن انّ مسيّرات إسرائيلية أطلقت 4 صواريخ على منطقة عقبة حلتا جنوبي لبنان. 
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