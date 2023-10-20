المقاومة تستهدف مواقع العدو.. والاخير يقصف جنوبا

جدد رجال المقاومة الإسلامية قصفهم المدفعي والصاروخي على المواقع الاسرائيلية في الرمثا والسماقة ورويسات العلم وتلة الرادار داخل مزارع شبعا المحتلة، فيما قام العدو بالرد من خلال قصف أطراف كفرشوبا وراشيا الفخار الهبارية وكفرحمام وشبعا.

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وصدر عن المقاومة الاسلامية البيان التالي:

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 20-10-2023 ‏مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، وهي : الرمثة، زبدين، ‏الرادار، رويسات القرن ورويسات العلم، بالصواريخ الموجّهة والأسلحة المناسبة. ‏

وكذلك أعلن "حزب الله" في بيان جديد:



وفي بيان ثالث قال "الحزب": هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 20-10-2023 ‏موقعي بركة ريشا وراميا بالصواريخ والأسلحة المناسبة.‏ البيان رقم 4: هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر يوم الجمعة الموافق 20-10-2023 موقع ‏هرمون بالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة.‏ استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم الجمعة الموافق 20-10-2023 موقع العاصي بالصواريخ الموجهة والأسلاحة المناسبة.

استهداف العدو

كما استهدف العدو الإسرائيلي بالمدفعية أطراف بلدة ميس الجبل بالقرب من منطقة كروم الشراقي.

وفي وقت سابق من اليوم، قصف "حزب الله" مركزين للعدو الاسرائيلي - مركز فشكول ومركز الرمثا- مقابل مزرعة بسطرة في مزارع شبعا.



وكذلك استهدف رجال المقاومة الإسلامية موقع الرمثا داخل مزارع شبعا في خراج بلدة كفرشوبا بقصف صاروخي في ظل تحليق لطاىرة استطلاع نوع "ام كا" فوق قرى العرقوب.

يأتي ذلك تزامنا مع تجدد القصف الاسرائيلي المدفعي على كفرشوبا. كما افيد عن انّ مسيّرات إسرائيلية أطلقت 4 صواريخ على منطقة عقبة حلتا جنوبي لبنان. وبحسب مندوبة "لبنان 24" فانّه لاول مرة يطال القصف الاسرائيلي أطراف بلدة بيت ليف وشمال بلدة راميا.

تسلل

وفي ساعات الظهر الاولى، أفادت قناة 14 الاسرائيلية أنّ الجيش الإسرائيلي يبحث عن مسلح داخل مستوطنة "مرغليوت" بعدما تسلل من لبنان وفتح النار تجاه القوات المتواجدة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن إصابة حارس أمن في المستوطنة في الجليل الأعلى جراء هجوم شخص مسلح.

من جانبها، أفادت قناة "العربية" أنّ مسلحا اجتاز الحدود وفتح النار على حارس بمستوطنة مارغليوت ثم انسحب، كما حصل اشتباك مسلح عن السياج الحدودي مع لبنان بالقرب من المستوطنة.