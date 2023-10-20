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لبنان

هذا ما طلبه بوحبيب من سفراء غربيين...

Lebanon 24
20-10-2023 | 06:17
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قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال  عبدالله بوحبيب: "عبرت لسفراء دول النروج، الدنمارك، فنلندا، السويد وكندا عن قلق لبنان العميق ازاء إستمرار العدوان على غزة لليوم الرابع عشر،  وطلبت تدخل دولهم من خلال الضغط على إسرائيل لوقف التصعيد".
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واكد ان "تصاعد خطاب الكراهية والتحريض على العنف لن تسلم منه الدول الغربية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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