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لبنان

صعقة كهربائية تودي بحياة الشابة صفاء

Lebanon 24
20-10-2023 | 06:26
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة ابنة بلدة طيردبا الجنوبية الشابة صفاء ض. اثر تعرضها لصعقة كهربائية.
 
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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كهرباء

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