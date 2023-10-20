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لبنان
صعقة كهربائية تودي بحياة الشابة صفاء
Lebanon 24
20-10-2023
|
06:26
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وفاة ابنة بلدة طيردبا الجنوبية الشابة صفاء ض. اثر تعرضها لصعقة كهربائية.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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كهرباء
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