"الميدل إيست" تجلي طائراتها.. والحوت: لا يوجد لدينا معلومات حول إستهداف المطار

قررت "الميدل إيست" أن تجلي 10 طائرات مساء اليوم إلى الدول المجاورة، على أن يوضع العدد الأكبر في قبرص مع إمكان إجلاء بعض الطائرات إلى عمان والدوحة، على أن يبقى في مطار بيروت نحو لبنان 7 طائرات لتأمين الرحلات.

وعليه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت في حديث مع قناة "الجديد" أنّه "لا يوجد لدينا معلومات حول إستهداف المطار في لبنان وكل المعطيات التي وصلتنا تؤكد أن التصعيد جنوباً سيبقى ضمن قواعد الإشتباك".

وفي حديث مع قناة الـmtv اشار الحوت الى انّه "بالامس تلقينا إشارة الغاء التأمين ويسري مفعولها يوم الأحد وشركات التأمين سمحت لنا بتسيير رحلات مع خفض التأمين بقيمة 80 في المئة. أطمئن ألا معلومات أمنيّة تشير إلى ضربة للمطار أو للبنان وسيتمّ إلغاء أكثر من نصف رحلات الشركة ولكن أولويّتنا أن نؤمّن إستمرار التواصل بين لبنان والخارج".

وأكد الحوت: "مع بداية عملية طوفان الأقصى بدأ القلق عند شركات التأمين ولقد أجرينا تقيماً بالتنسيق معهم".

وتابع: "في الـ2006 قُصف المطار وكانت هناك 6 طائرات عالقة في لبنان واستطعنا من خلال اتصالات قمنا بها أن يتم التواصل مع الإسرائيليين لإعطائنا هامشاً من الوقت لإجلاء الطائرات ولكن اليوم الوضع مختلف ومتعلّق بالتأمين. سنتابع العمل بالطائرات المملوكة من شركة طيران الشرق الأوسط وفي ضوء حجم المخاطر يغطّي التأمين الطائرات الموجودة والمؤشرات الأولى تشير إلى عدم وقف عمليات طيران الشرق الأوسط في المطار".

يأتي ذلك على خلفية التطورات الامنية المتسارعة، بدما أبلغت شركات التأمين طيران الشرق الأوسط "الميدل إيست" أنها ستخفض مبالغ تغطيتها للأضرار التي قد تنتج عن تعرض طائراتها لأي حادث أمني في هذه الفترة.