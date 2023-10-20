جعجع لطلاب القوات في الـNDU: قضيتنا لن تنتهي أبدا مع هذه الإنتخابات

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنه "مهما كانت الأحداث التي تدور حولنا كبيرة فعلى كل فرد منا أن يضع تركيزه على إتمام مهامه على أفضل ما يكون".

كلام جعجع جاء خلال لقائه وفدا من طلاب "القوات اللبنانية" في جامعة "اللويزة" في معراب اثر فوزهم بالإنتخابات، قائلاً لهم: "انجزتم ما هو مطلوب منكم على أفضل ما يرام ، فأعطيتمونا جرعة أمل، فحين يشعر المرء بتقدم الأمور رويدا رويدا إلى الأمام يتعاظم شعوره بالأمل أكثر فأكثر، لذا (يعطيكن مية ألف عافية) على التعب الذي بذلتموه طيلة الشهر المنصرم ، حتى أن بعضكم لم ينم من أجل تحقيق النتيجة التي حققناها"، ونوه ب"الإنتصار الكبير في الإستحقاق الطالبي" ، داعيا "الرفاق في NDU الى أن يتمتعوا بالمصداقية التي تميز بها حزب القوات، وأن يفوا بكل الوعود التي قطعوها للطلاب، ولا سيما أن قضيتنا لن تنتهي أبدا مع هذه الإنتخابات" .

وأضاف: "الانتصار الذي حققتموه اليوم جيد جدا، ولكنه الخطوة الأولى من خطوات لاحقة علينا إنجازها على أفضل ما يكون، بينما الخطوة الثانية أن تفوا بوعودكم في الجامعة وتتصرفوا على أساسها، فيما الخطوة الثالثة تأتي بعد تخرجكم من الجامعة وانضمام كل فرد منكم إلى المصلحة أو النقابة في منطقته ويعمل على الإستمرار في توسيع مدى القوات إلى حين تحقيق هدفنا المنشود"، مبديا "تفهمه سعي الطلاب لتأمين مستقبلهم الشخصي وهذا واجب عليكم باعتبار أننا لا نريد أجيالا من الشابات والشباب عاطل عن العمل في المستقبل ، ولكن من الضروري أيضا إدراك أنه مهما تمكنتم من تأمين مستقبل شخصي باهر فلن تستطيعوا القيام بأي شيء ، في ظل غياب الوطن الذي لا يبنى أبدا بالنوايا الحسنة بل بحسن أداء العمل والأداة الوحيدة المتوافرة اليوم هي القوات اللبنانية".

وختم: "من هنا ، أدعوكم جميعا، وأبعد من انتخابات مجلس طلبة وانتماء لخلية، أن تعطوا جزءا من تفكيركم لحزب القوات الى جانب تحصيلكم العلمي ، لإضافة مدماك جديد على تلك المتواجدة في الوقت الراهن".