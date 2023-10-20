Advertisement

لبنان

هزة قوية في لبنان شعر بها سكان هذه المناطق

Lebanon 24
20-10-2023 | 07:11
A-
A+
Doc-P-1120508-638334079109214573.jpg
Doc-P-1120508-638334079109214573.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع هزة قوية استمرت قرابة 4 ثواني شعر بها سكان شحيم وبعض قرى الاقليم.
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": إستهداف أجهزة المراقبة والاتصالات في موقعيّ جل العلام وحانيتا
lebanon 24
20/10/2023 15:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
خبيرٌ يكشف.. هذا وضع لبنان مع الزلازل بعد هزة تركيا
lebanon 24
20/10/2023 15:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هزة أرضية يشعر بها سكان منطقة لبنانيّة.. ماذا قيلَ عن مصدرها؟
lebanon 24
20/10/2023 15:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال استقباله السفيرة الأميركية: نُجدّد إدانة الإعتداء الذي تعرضت له السّفارة الأميركيّة في لبنان والأجهزة الأمنية تُكثّف تحقيقاتها لكشف ملابسات الاعتداء والضالعين فيه
lebanon 24
20/10/2023 15:07:44 Lebanon 24 Lebanon 24

هزة

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:36 | 2023-10-20
06:02 | 2023-10-20
03:00 | 2023-10-20
04:00 | 2023-10-20
07:43 | 2023-10-20
07:41 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24