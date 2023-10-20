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لبنان
التطورات على الحدود الجنوبية.. بين قائد الجيش ووفد من الكونغرس الأميركي
Lebanon 24
20-10-2023
|
07:12
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وفدًا من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي بحضور ملحق الدفاع الأميركي العقيد Aimee Mowry.
وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد وأوضاع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى التطورات على الحدود الجنوبية.
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