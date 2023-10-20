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لبنان

قطع الطريق في البداوي.. إليكم السبب

Lebanon 24
20-10-2023 | 07:41
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قطع عدد من الاهالي الطريق بالاطارات غير المشتعلة بالاتجاهين عند نقطة الاكومي في منطقة البداوي، وذلك اعتراضاً على حكم صادر من قبل احد القضاة بحق ابنهم الموقوف المتهم بقتل احد الاشخاص في وقت سابق.

وطالب الاهالي القاضي بالتراجع واعادة النظر بالحكم الذي اعتبروه ظالماً بحق ابنهم
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وقد تسبب قطع الطريق بزحمة سير خانقة في المحلة المذكورة ليعاد وتفتح لاحقاً امام السيارات وعودة السير تدريجياً الى طبيعته.
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